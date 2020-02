Finanzen : Thalfanger Schuldenberg wächst

Thalfang Der Thalfanger Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushalt 2020 vorberaten. Die Hauptinvestitionen für das aktuelle Haushaltsjahr fließen in den Brandschutz.

Worin will die VG 2020 investieren? Die größten Summen der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 11 72350 Euro fließen in den Brandschutz und in die Schulturnhalle. Für die Feuerwehren stehen Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Tragkraftspritzen für 104 750 Euro sowie Anzahlungen für drei Fahrzeuge in Höhe von 518 900 Euro und Planungskosten für Um- oder Neubauten der Feuerwehrhäuser in Horath und Deuselbach im Plan. Der gesamte finanzielle Bedarf liegt hier bei 861 950 Euro. Bei Schule und Kultur verschlingen die Sanierung der Duschen und der Belüftung der innen liegenden Räume 218 000 Euro. Hinzu kommen 60 neue Computer für die Ausstattung der Computerräume in der Erbeskopf-Realschule plus sowie mehrere kleinere Posten. Dass in diesem Bereich das Minus mit rund 73 000 Euro bei Gesamtkosten von 288 900 Euro relativ gering ausfällt, liegt an den ausstehenden Zuschüssen für die Sanierung der Realschule plus. Dafür sind im Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen in Höhe von 209 700 Euro veranschlagt. Mehr als die Hälfte der bewilligten Zuschüsse, das sind rund 1,2 Millionen Euro, stünden noch aus, sagt Ebel auf Anfrage aus dem Gremium.