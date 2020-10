Corona : Bessere Lüftung: Erst mal nicht

Thalfang Die Thalfanger Sporthalle beschäftigt auch weiterhin die Kommunalpolitik: Nachbesserungen im Zug der Corona-Pandemie müssen warten. Denn die Kriterien des Landes dafür sind noch unbekannt.

Doch während der Sitzung wird schnell klar: Eine rasche Lösung ist nicht in Sicht. Der Grund sind ausstehende Informationen vom Land. Denn im Bildungsministerium hat eine Expertenkommission zum Thema Lüften in Sporthallen per Videokonferenz getagt. „Im Herbst wird die Innenraumlufthygiene-Kommission einen zweiten Teil der Stellungnahme zum Risiko der Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen und geeignete Lüftungsmaßnahmen veröffentlichen, die auch die Situation in Turnhallen stärker berücksichtigen wird“, heißt es zum Abschluss es sechsseitigen Ergebnisprotokolls.