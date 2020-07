Zu wenig Lüftungsmöglichkeiten : Thalfanger Sporthalle bleibt zunächst zu

Die Thalfanger Halle bleibt coronabedingt vorerst geschlossen. Foto: Ilse Rosenschild

Malborn-Thiergarten/Thalfang Schlechte Nachrichten für den Schul- und Vereinssport in der Mark: Nur die Heidenburger Mehrzweckhalle kann nach den Ferien geöffnet werden. Im Zentralort fehlen die Lüftungsmöglichkeiten.

So viel Normalität wie möglich wollen die Verantwortlichen nach den Ferien in den Schulen, auch in der Verbandsgemeinde Thalfang. In einem Bereich wird es diese wohl nicht geben. Schulsport wird in der Thalfanger Turnhalle so bald nicht stattfinden. Das teilte Vera Höfner, die Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang, den Mitgliedern des VG-Rates mit. Das hängt auch mit Covid-19 zusammen. Die zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung schreibt für den Sport im Innenbereich verschiedene Schutzmaßnahmen zur Öffnung von Sporthallen vor. Unter anderem sind „gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen mit Aerosolen zu minimieren“, sagt Höfner weiter. Alle Räumlichkeiten seien ausreichend zu belüften. Das sei in der Schulsporthalle Thalfang allerdings nicht möglich. Das bedeutet: Die Halle bleibt bis auf Weiteres zu.

Anders sieht die Situation in Heidenburg aus. Auch die dortige Mehrzweckhalle befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Ausreichende Belüftung sei dort nach Angaben der Ersten Beigeordneten kein Problem. Sich gegenüberliegende Lüftungsklappen und eine nach außen führende Tür seien vorhanden. Zudem habe die Halle eine Lüftungsanlage, die planmäßig in den Ferien gewartet werde. Darüber hinaus werde die Halle in dieser Zeit auch grundgereinigt, so dass sie zum Schulbeginn geöffnet werden könnte. Solidarisches Handeln sei nötig, damit Thalfanger Schüler und Vereine nach Heidenburg ausweichen können, machte Vera Höfner deutlich. Der Haupt- und Finanzausschuss, der dieses Thema vorberaten hat, empfiehlt der Verwaltung, die Belegung der Halle mit den Schulen und Vereinen frühzeitig abzustimmen.