Pandemie : Geschlossene Halle sorgt für Engpässe

Reinhard Krämer vom TTC Talling zeigt den Jugendlichen, wie es geht. Die Tischtennisspieler benötigen wegen der großen Anzahl an Aktiven und Mannschaften, die an Meisterschaften teilnehmen, besonders viele Hallenzeiten. Foto: Christoph Strouvelle

Thalfang Aus zwei mach eins: Wegen der Sperrung der Thalfanger Sporthalle müssen die Vereine improvisieren. Manche Angebote fallen bis zum Einbau einer neuen Lüftung ganz weg.

Viel Improvisation ist gefragt bei den Thalfanger Vereinen. Denn derzeit ist die Thalfanger Sporthalle wegen mangelnder Lüftungsmöglichkeiten für jeglichen Betrieb gesperrt. Zwar sucht der Bauausschuss der Verbandsgemeinde nach Lösungen. Doch bis wann diese gefunden sind und umgesetzt werden können, damit die Halle wieder in Betrieb genommen werden kann, ist derzeit noch ungewiss (der TV berichtete mehrfach). Was die Vereine der VG Thalfang vor Probleme stellt. Denn mit der Halle in Heidenburg steht in der Verbandsgemeinde lediglich eine Alternative zur Verfügung.