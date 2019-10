Kommunales : Bildung: Naturnah und digital

Talling Thema Gemeinde­schwester: Der Thalfanger Verbandsgemeinderat debattierte über medizinische Hilfe auf dem Land. Außerdem ging es um neue Konzepte für die Bildung im Hunsrück.

Zwar startete die Sitzung des Thalfanger Verbandsgemeinderates in Talling am Mittwochabend mit Routine-Themen, aber die beiden vorletzten Tagesordnungspunkte 12 (Digitalpakt Schule) und 13 (Gemeindeschwester plus) sorgten dann doch noch für eine längere Debatte, die neue Gesichtspunkte brachte.

Die Erste Beigeordnete, Vera Höfner, informierte in der Sitzung über den Stand der Kommunalreform in Thalfang. Höfner: „Wir hatten in der letzten Sitzung eine Info-Veranstaltung zur Kommunal- und Verwaltungsreform gewünscht und an das Innenministerium geschrieben.“ Demnach ging es dabei auch um die gewünschte verkürzte Amtszeit eines noch zu wählenden Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Zwischenzeitlich sei eine erste Antwort aus Mainz eingetroffen. Das Thema verkürzte Amtszeit sei innerhalb der Landesregierung in Arbeit. Mitte November sollen weitere Gespräche stattfinden.

Dann kamen die Punkte 12 und 13 zur Sprache. „Der DigitalPakt Schule 2019-2024“ (Punkt 12) ist ein Förderprogramm des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung von Investitionen in die digitale, kommunale Infrastruktur des Landes. Insgesamt stehen 242 Millionen Euro zur Verfügung, wovon der Verbandsgemeinde Thalfang 205 000 Euro bereitgestellt werden. Es geht unter anderem um eine bessere Vernetzung, die Herstellung von W-Lan an und weitere technische Einrichtungen an den Schulen der VG. Über den Vorteil dieser Zuwendungen herrschte im Gremium Einigkeit. Allerdings brachte Richard Pestemer (FWG) in Erinnerung, dass die Schüler auch an die Natur herangeführt werden müssten. Pestemer: „Dem Digitalpakt kann man zustimmen. Jetzt werden Kinder für die digitalen Medien fitgemacht. Aber was sie noch weniger kennen, ist die Natur, die Urproduktion, der Wald, die Jagd. Man sollte den Kindern HighTech grundsätzlich beibringen, aber als Gesamtkonzept, in dem Thalfang auch als Nationalparkgemeinde berücksichtigt ist.“ Detlef Jochem (SPD) verwies darauf, dass die Erstellung von Konzepten grundsätzlich in der Hand der Schulen liege. Christian Synwoldt (Grüne) stellte die Frage, wer die Folgekosten der Anschaffungen im digitalen Bereich übernehme. Die Verwaltung antwortete, dass die Folgekosten von der Förderung ausgenommen seien.