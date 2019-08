Kommunalpolitik : Thalfanger VG-Rat konstituiert sich

Thalfang Die konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates Thalfang ist am Donnerstag, dem 15. August um 17.30 Uhr im Gemeindehaus in Berglicht.

Im öffentlichen Teil der Sitzung werden zunächst die Ratsmitglieder verpflichtet. Anschließend erfolgen Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung der Beigeordneten, bevor es um den Erlass einer Geschäftsordnung für den Verbandsgemeinderat und die Aufgabenübertragung an die Ausschüsse geht. Außerdem steht die Wahl von Mitgliedern für Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Schulträgerausschuss, Werkausschuss sowie Bau- und Liegenschaftsausschuss an. Weitere Punkte der Tagesordnung sind die Bestellung von Mitgliedern unter anderem für die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Region Trier, die Bestellung für den Jugendhilfeausschuss und die Wahl der Vertreter in die Mitgliederversammlung des Naturparks Saar-Hunsrück. Außerdem wird die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters vorbereitet.