Nach langer Krankheit : Thalfangs Bürgermeister Marc Hüllenkremer kommt nicht mehr (Update)

Thalfang Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat Marc Hüllenkremer, Bürgermeister der VG Thalfang, in den Ruhestand versetzt.

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat den Bürgermeister der VG Thalfang, Marc Hüllenkremer, wegen „dauernder Dienst- unfähigkeit“ zum 1. Juni 2019 in den Ruhestand versetzt. Vorausgegangen war ein formales Verfahren, in dem die Dienstunfähigkeit des Wahlbeamten festgestellt wurde. Hüllenkremers reguläre Amtszeit hätte im Mai 2021 geendet.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind laut Beamtenstatusgesetz Beamte auf Lebenszeit in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. Als dauernd dienstunfähig kann angesehen werden, wer infolge Erkrankung innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat, und keine Aussicht besteht, dass innerhalb einer Frist, die das Landesrecht auf sechs Monate festgesetzt hat, die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist.

Danach müsste binnen drei Monaten die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters erfolgen. Allerdings finden am Sonntag in einer Woche die Kommunalwahlen statt. Dabei wird auch ein neuer Thalfanger Verbandsgemeinderat gewählt. Burkhard Graul erklärte gegenüber dem TV, dass er auf jeden Fall bis zur konstituierenden Sitzung des neuen VG-Rates die Amtsgeschäfte weiterführen werde. Auf dieser Sitzung, die voraussichtlich erst nach der Sommerpause stattfinden wird, werden auch die Beigeordneten gewählt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass bis dahin ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt ist. Es müsste also dann erneut der erste Beigeordnete die Geschäfte übernehmen.