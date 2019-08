Kommunales : Vera Höfner: „Wir geben keine Ruhe!“

Thalfang Derzeit führt die neu gewählte Erste Beigeordnete die Geschäfte im Thalfanger Rathaus. Vor allem ein Thema soll es jetzt vorangetrieben werden: Die Kommunalreform.

„Unsere Pflicht ist es, die Bürger und Dörfer zu vertreten - nicht nur die Mark Thalfang sondern auch Orte wie zum Beispiel Heidenburg oder Malborn,“ sagt Vera Höfner beim Termin im Amtszimmer des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Thalfang. Hier vertritt die frisch gewählte Erste Beigeordnete derzeit kommissarisch die Interessen der Hunsrück-Kommune, da der bislang amtierende Bürgermeister Marc Hüllenkremer seit 1. Juni wegen „dauernder Dienstunfähigkeit“ von der Kreisverwaltung in den Ruhestand versetzt worden ist. Seine reguläre Amtszeit hätte im Mai 2021 geendet. Höfner wurde nach der diesjährigen Kommunalwahl zur Ersten Beigeordneten gewählt. Die CDU war damals mit 29,9 Prozent der Stimmen knapp an der SPD mit 28,2 Prozent der Stimmen vorbeigezogen und erhielt einen Sitz mehr (7) als die SPD (6). In der konstituierenden Gemeinderatssitzung hatte sich daraufhin eine Allianz der Fraktionen der CDU, der Grünen, der Neuen Liste und Richard Pestemer als Einzelmitglied der FWG gegründet: Das „Bündnis für die VG Thalfang am Erbeskopf.“