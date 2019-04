später lesen Konzert Rock-Band spielt vor Motorradwallfahrt FOTO: TV / The new loud/Marcus Beicht FOTO: TV / The new loud/Marcus Beicht Teilen

(red) Der Männergesangverein Klausen lädt für Samstag, 4. Mai, am Vorabend der Motorradwallfahrt in Klausen, zum traditionellen Angrillen zum alten Weiher in Klausen ein. Ab 19.30 Uhr spielt die Rock-Band „The New Loud“.