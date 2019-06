Konzert : Sommer, Sonne, Live-Musik

Bernkastel-Kues (red) Zum Auftakt der Sommerbühne Bernkastel-Kues spielen am Donnerstag, 27. Juni, ab 18 Uhr „The Wonderfrolleins und Don Giorgio“ (Foto rechts) und die Band „Besiwola featuring Steff Becker“ am Marktplatz in Bernkastel.

Mit Witz, Charme und Temperament fegen Don Giorgio und die drei Profi-Musikerinnen durch das deutsche Wirtschaftswunder der 1950er und frühen 1960er Jahre und präsentieren Hits von „The Mamas & The Papas“, Louis Prima sowie lateinamerikanische Klänge aus Kuba und Brasilien.

Die Musiker Steff Becker (links), Angela Simons, Rainer Wollmann und Hanna Landwehr alias „Besiwola featuring Steff Becker“ spielen akustische Songs in deutscher Sprache mit Cello und Gitarre.

