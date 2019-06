Theater : Theater: Die Rache der alten Dame

Bernkastel-Kues (red) Die Theater AG des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues zeigt Friedrich Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ im Atrium des Gymnasiums. Eine in die Jahre gekommene Milliardärin kehrt an den Ort ihrer Jugend zurück, um sich für die ihr damals widerfahrenen Ungerechtigkeiten zu rächen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies tut sie auf eine äußerst grausame und perfide Art und Weise.

Die Aufführungen sind am Freitag, 14. Juni, und Samstag, 15. Juni, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Montag, 17. Juni, 19 Uhr und Samstag, 22. Juni, 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.