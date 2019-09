Comedy : Theater, Artistik und Kuriositäten

Hottenbach (red) Der Verein „Kaff – Kultur auf Feld und Flur“, öffnet am Samstag, 21. September, ab 16 Uhr und Sonntag, 22. September, ab 14 Uhr, die Türen zum 25-jährigen Bestehen. Scheune, Wirtschaft und Tanzsaal werden zur Bühne für Experten des Wirtshausalltages.

Das Publikum, der Musikverein Tiefenstein und die Theatergruppe Hottenbach sowie „Kaff“-Künstler der vergangenen 25 Jahre wirken bei dem Stationenspiel zum Thema Heimat mit. Der Wandermusikant Matthias Egersdörfer spielt am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 18 Uhr mit seiner Band Fast zu Fürth. Tickets für die Abendveranstaltung kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Infos unter www.kaff-hottenbach.de