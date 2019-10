Theater : FSV Wadenkrampf sucht den Superstar

Salmtal-Salmrohr (red) Die Theatergruppe Salmrohr bringt die Fußballkomödie „FSV Wadenkrampf Salmrohr sucht den Superstar“ auf die Bühne. Der Dreiakter wird an folgenden Terminen in der Salmrohrer Bürgerhalle aufgeführt: Samstag, 23. November, 19.30 Uhr; Samstag, 30. November, 19.30 Uhr; Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr; Samstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr; Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr.

Der Eintritt kostet sieben Euro. Karten gibt es am Samstag, 2. November, von 9 bis 14 Uhr und danach mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr. In der letzten Woche vor Spielbeginn ist der Vorverkauf nur noch mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Die Karten können ab Samstag, 2. November, auch unter Telefon 0152/27556288 oder 06578/7054 vorbestellt werden.