„Alles Bauerntheater“ : In Immert wird wieder Theater gespielt – Worum es im neuen Stück geht

In Immert wird wieder Theater gespielt – Worum es im neuen Stück geht

Immert Gespielt wird der Dreiakter „Alles Bauerntheater“ von Erich Koch. Geplant sind fünf Aufführungen. Wie stemmt die Interessengemeinschaft Immert ihren Neustart?

Es könnte eine Geschichte aus dem richtigen Leben sein, die im Schwank „Alles Bauerntheater“ von Erich Koch erzählt wird. Mit dem dreistündigen Dreiakter will die Interessengemeinschaft Immert im 27. Jahr ihres Bestehens endlich die Coronazeit hinter sich lassen.

„Vor drei Jahren haben wir zum letzten Mal gespielt. Da musste die letzte Aufführung schon abgesagt werden“, erinnert sich die Vorsitzende Ute Röder. Abgesprungen sei in der zehnköpfigen Truppe jedoch niemand.

Worum es in dem Stück geht

Der Inhalt ist schnell erzählt: Der Bauer, ebenso trinkfest wie arbeitsscheu, sitzt am liebsten im Gasthaus, zumal er ein Auge auf die neue Kellnerin geworfen hat. Er plant, mithilfe eines Theaterstückes mit ihr anbandeln zu können.

Da hat er aber den Plan ohne seine Frau gemacht, die natürlich dahinterkommt und beim Gegenschlag von ihrer im Haushalt lebenden ledigen Schwester unterstützt wird. Sie würde er am liebsten loswerden und holt sich Hilfe bei seinem verwitweten Freund, einem Hobbydichter.

Weiter wird nichts verraten, nur soviel: Es gibt Wandlungen in der Handlung und im Aussehen der Schauspieler. Bernd Willi Weinig spielt als Alfons eine der Hauptrollen. Wie geht der 58-Jährige an seine Aufgabe heran? „Ich lerne meine Texte immer auf den letzten Drücker“, gesteht der Kaufmännische Angestellte und meint zu seiner Rolle: „Eigentlich bin ich ein ganz anderer Charakter und lebe weitgehend ohne Alkohol.“

Birgit Kranz, die seine Frau Agnes verkörpert, findet als Bürokauffrau: „Theater spielen ist ein guter Ausgleich und Entspannung.“ Außerdem sei die Interessengemeinschaft eine tolle Truppe, in der immer viel gelacht wird.

Die Garderobe, Bilder an der Wand und die Möbel in der fiktiven Wohnstube auf der Bühne werden von Privat zusammengestellt. Den Bühnenbau hat Alexander Voll übernommen.

Wann das Stück aufgeführt wird

Die Aufführungstermine sind 25. Februar, 20 Uhr; 26. Februar, 19 Uhr; 4. März, 20 Uhr; 5. März, 19 Uhr und 11. März, 20 Uhr. Pro Abend gibt es 100 Plätze. Der Eintritt kostet 10 Euro. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 4. Februar, um 15 Uhr im Bürgerhaus, an dem für jede Vorstellung Tickets angeboten werden. Sollten Restkarten übrig sein, können diese unter Telefon 06504/955656 oder per Mail unter theater-immert@web.de gebucht werden. Vorherige Reservierungen sind nicht möglich.