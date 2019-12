Theater : Moselblümchen spielen Theater

Reil (red) Der Theaterverein „Moselblümchen“ Reil besteht seit über 100 Jahren und bringt jedes Jahr ein Stück auf die Bühne. In diesem Jahr steht das Lustspiel „Dä Fluch“ in Mundart auf dem Programm.

Die Aufführungen sind an folgenden Terminen in der Schulturnhalle in Reil: Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr; Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr; Samstag, 4. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 5. Januar, 18 Uhr; Freitag, 10. Januar, 20 Uhr; Samstag, 11. Januar, 15 Uhr und 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten können unter Telefon 0151/53272233 vorbestellt werden. Foto: Theaterverein Reil