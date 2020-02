Theater : Alibi Bauernhof in Wintrich

Theaterverein Wintrich. Foto: TV/Theaterverein Wintrich

Wintrich (red) Der Theaterverein Wintrich bringt die ins moselfränkische übertragene Komödie „Alibi Bauernhof“ auf die Bühne der Festhalle Vindriacum in Wintrich. Die Aufführungen sind am Freitag, 6. März, und Samstag, 7. März, jeweils ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. März, ab 16.30 Uhr.



