Tiertherapie : Wenn Zehenschlecken gesünder macht

Gerd Thiel betreibt in Brauneberg die DogTher Naturakademie, um Menschen mit allen Arten von Problemen zu helfen. Er und sein Team sind auch mobil unterwegs und fahren zu Menschen nach Hause, die Unterstützung brauchen. Von Kleinkindern bis hin zu Senioren ist alles dabei. Es geht um die Begleitung von jungen und alten Menschen mit Behinderung, um Hilfe in der Palliativversorgung oder auch um Unterstützung in der Logo-, Ergo-, oder Physiotherapie. 34 Menschen und 54 Hunde sind für die Naturakademie im Einsatz. Für die Therapiestunden können die verschiedenen Räume oder das Schwimmbecken in Brauneberg genutzt werden, allerdings finden viele Therapiestunden auch im Wald oder in der Mosel statt.