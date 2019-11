Konzert : Swing, Jazz und lockere Latinmusik

Foro: Heike Heinz. Foto: TV/Heike Heinz

Bengel (red) Theresia Zils und Momo Rippinger mit Helmut „Daisy“ Becker am Flügelhorn geben am Samstag, 16. November, ab 19 Uhr ein Konzert im Café Christe Paul beim Kloster Springiersbach in Bengel. Die regionalen Künstler bieten ihrem Publikum Musik aus Pop und Jazz, arrangiert von dem Jazzgitarristen Momo Rippinger.

