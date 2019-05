Konzert : Latin Klänge aus der Region

Theresa Zils und Momo Rippinger. Foto: Trierischer Volksfreund/Theresa Zils

Morbach (red) Das Duo Theresia Zils und Momo Rippinger sowie Helmut „Daisy“ Becker am Flügelhorn sind am Sonntag, 26. Mai, ab 11 Uhr zu Gast im Café Heimat in Morbach. Die regionalen Künstler bieten ihrem Publikum Musik aus Pop und Jazz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt kostet 15 Euro inlusive einem Begrüßungsgetränk. Eine Platzreservierung ist unter Telefon 06533/9588203 möglich.