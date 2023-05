Konzert in Klausen Aus einem Lied wird ein Konzert

Thomas Anders gehört zu den wenigen deutschen Stars, von denen man behaupten kann, sie haben nationale und internationale Musikgeschichte geschrieben. Schon während seiner Zeit mit Modern Talking führten unzählige Charterfolge seinen Ruhm in fast jeden Winkel der Erde. Allein „You’re my heart, you’re my soul“ war in 81 Ländern auf Platz 1 der Verkaufscharts. Weltweit verkaufte er mit Modern Talking und Solotiteln über 125 Millionen CDs.

Für sein künstlerisches Schaffen erhielt er über 420 Gold- und Platin-Schallplatten und zahlreiche Auszeichnungen. „Kultur in der Wallfahrtskirche“ ist es gelungen, den Weltstar mit seiner Band im Rahmen der legendären Sommer-Open-Airs Klausen und in die Großregion zu holen. „Der erste Kontakt mit Thomas Anders war bei Dreharbeiten zu der SWR-Dokumentation „Pater Albert legt los!“. Dort hat er Pater Albert mit seinem Lied „Wunder gibt es auch für Dich“ überrascht. Aus einem Lied wird jetzt ein ganzes Konzert und ein kleines Wunder. In Klausen zu

hören sein werden eigene Titel genauso wie die besten Hits von Modern Talking.