Genuss : Wittlicher Metzgermeister: Mit Schinken-Fachwissen zum „Contador“

„Es ist geschmacklich ein großer Unterschied, ob von Hand oder auf der Maschine geschnitten.“ Symbolf oto: dpa-tmn/Daniel Karmann

Wittlich Es gibt Experten für den Wein, die Sommeliers, und es gibt Fachleute für Schinken: Das sind die „Contadors“. Thomas Richter hat in Augsburg diese spezielle Ausbildung gemacht und berichtet, was die Faszination am Schinken für ihn ausmacht.