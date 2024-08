Zeltlager THW-Jugendlager in Föhren: Abenteuer und Gemeinschaft

Die einen sind 600 Kilometer mit dem Rad aus Oldenburg (Niedersachsen) angereist, andere aus Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) haben sich ihren eigenen kleinen Pool mitgebracht: So unterschiedlich die Herkunftsorte der vielen THW-Jugendlichen, so individuell sind ihre Geschichten. Und dabei ist auch der elfjährige Felix aus dem Ahrtal, er trat nach der Flut im Juli 2021 in das THW ein. Wie sie die Tage in Föhren erleben und was ihnen geboten wird.