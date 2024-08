Hotel-Einsturz in Kröv Retter erzählt: „In Deutschland hätte ich mir so ein Schadensbild wie in Kröv nicht vorstellen können“

Kröv/Lahnstein · Als Mitglied einer THW-Spezialeinheit war Stephan Heinz beim Hotel-Einsturz in Kröv an vorderster Front dabei. Ein Gespräch über den schwierigen Einsatz zwischen den Trümmern und vom Glück, so viele Menschen retten zu können.

15.08.2024 , 06:20 Uhr

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich