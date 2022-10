Gastronomie : Vegetarisches in Minheim: In Ti’s Café lebt Omas Apfelkuchen weiter

Lena Wanninger hat sich mit dem vegetarisch / veganen Restaurant „Ti`s Café“ einen persönlichen Traum erfüllt. Foto: TV/Vanessa Brockmüller

Minheim Ein sommerlicher Herbsttag im Oktober. Die Tür zum Haus in der Weinbergstraße 11 in Minheim ist weit geöffnet. Ursprünglich war es der Eingang zur Scheune eines Moselhauses, das viel zu erzählen hat: Bis im Sommer 2018 lebte in diesem moseltypischen Haus Klothilde Wanninger.