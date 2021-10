Ernährung : Wer macht die leckerste Pizza? – Der TV testet Tiefkühlprodukte von Oetker, Wagner & Co.

Wittlich Millionen Tiefkühlpizzen werden täglich in der Region hergestellt, die von hier aus fast in die ganze Welt geliefert werden. Wir haben sechs verschiedene Produkte von Dr. Oetker, Wagner und Co. probiert - und nur bei einer waren wir uns einig.

Dr. Oetker in Wittlich, Nestlé-Wagner-Pizza im rund 60 Kilometer von Wittlich entfernten, saarländischen Nonnweiler und Galileo in Trierweiler (Kreis Trier-Saarburg): In keiner anderen Region in Deutschland werden täglich so viele Tiefkühlpizzen und -snacks produziert wie bei uns.

In Wittlich im Werk von Dr. Oetker werden täglich rund 1,5 Millionen Pizzen und Snacks produziert, bei Nestlé Wagner rund 1,4 Millionen Tiefkühlprodukte, bei Galileo werden Mini-Pizzen in großer Stückzahl produziert, genauere Angaben macht das Unternehmen nicht. Die Ware wird meist im Private-Label-Bereich an den Konsumenten verkauft, ist also in den Tiefkühlregalen der Supermärkte nicht unbedingt unter dem Namen Galileo zu finden, sondern unter dem Eigennamen anderer Marken.

Laut dem Statistik-Anbieter Statista (www.statista.com) wurden in den vergangenen Jahren in Deutschland immer mehr Tiefkühlpizzen pro Jahr konsumiert. 2020 wurden demnach in Deutschland rund 377 426 Tonnen TK-Pizza verkauft, der größte Teil davon im Lebensmittelhandel und nur ein geringer Anteil im Außer-Haus-Geschäft in der Gastronomie. Damit ist der Absatz von Tiefkühlpizza seit dem Jahr 2010 um 34,5 Prozent gestiegen, so Statista.

Grund dafür war zumindest 2020 auch die Corona-Pandemie. Der Branchenverband Deutsches Tiefkühlinstitut sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einem Rekord. „Jeder Bundesbürger isst durchschnittlich 13 Tiefkühlpizzen pro Jahr – Tendenz steigend.“ Vor zehn Jahren waren es demnach erst zehn, vor 20 Jahren fünf und vor 30 Jahren nur drei.

Laut dem Tiefkühlinstitut haben sich die Deutschen seit der Corona-Krise Ende Februar 2020 stärker mit TK-Lebensmitteln versorgt – vor allem mit Tiefkühlpizzen.

Die Nachfrage nach Tiefkühlkost im Lebensmittelhandel sei seit Mitte März 2020 zweistellig gewachsen, hieß es weiter. In der ersten Jahreshälfte habe die Warengruppe Tiefkühlpizza den Umsatz um sieben Prozent gesteigert. Die Lieblingssorte sei die Pizza Salami.

Laut dem Deutschen Tiefkühlinstitut sind allerdings nicht die Pizzen das beliebteste Produkt aus der Kälte, sondern Gemüse. Jeder Deutscher verzehre sechs Kilo Tiefkühlgemüse im Jahr. Laut Statista isst fast die Hälfte der Verbraucher mindestens ein Mal im Monat eine Pizza oder Pizza Baguettes aus der Tiefkühltruhe. Vor allem Singles gäben an, mehrmals im Monat eine Pizza zu essen. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung verzehrten laut Selbstauskunft einmal pro Woche eine TK-Pizza. Jedoch verzichten ebenso viele Verbraucher vollständig auf die tiefgekühlte italienische Backware. Die beliebteste Marke der Verbraucher in Deutschland ist demnach Wagner-Pizza. Aber auch Dr. Oetker könne bei den Kunden punkten. Besonders hoher Popularität erfreut sich dabei die Dr.-Oetker-Marke „Ristorante“, gefolgt von „Die Ofenfrische“ und „Tradizionale“.

Der TV hat den steigenden Konsum der TK-Pizzen zum Anlass genommen, Pizzen aus der Truhe zu testen – völlig subjektiv, ohne den Anspruch zu haben, die Ware qualitativ zu bewerten: lediglich der Geschmack der Tester zählte. Getestet wurden insgesamt sechs Pizzen, je zwei von Nestlé Wagner und Dr. Oetker und je eine von anderen Herstellern.

Die Pizzen im Test waren Dr. Oetker „Mia Grande Tonno e Cipolle“, Gustavo Gusto „Salame Picante“, Wagner „Bella Napoli Salame“, Original Wagner Steinofen „Pizza Champignon“, Dr Oetker Ristorante „Pizza Speciale“ und Gangstarella Pizza „Rindersalami“.

Hier die einzelnen Pizzen mit Preis, Nähwerten laut Herstellerangaben und den subjektiven Geschmacksmeinungen der TV-Redakteure:

Dr. Oetker Mia Grande Tonno e Cipolle, 3,49 Euro, 415 Gramm, 921 Kalorien pro Pizza, 31 Gramm Fett, 109 Gramm Kohlenhydrate, 7,6 Gramm Ballaststoffe, 48 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Salz.

Christian Moeris: „Die Pizza, die Meer kann: Von diesem „Meer“ oder „Mehr“ schmeckt man nicht viel. Abgesehen von ihrer Größe schmeckt die Große von Dr. Oetker wie eine gewöhnliche Tiefkühlpizza mit Thunfisch.“

Hans-Peter Linz: „Insgesamt geschmacklich eher zurückhaltend. Der Rand ist knusprig und der Boden ist trocken. Die gesamte Pizza hat eher einen Cracker-Charakter.“

Petra Willems: „Knuspriger Boden, allerdings ist der Belag nicht sonderlich geschmacksintensiv. Der Boden ist bereits an einer Stelle gebrochen, als wir die Pizza aus dem Ofen genommen haben, obwohl der Transportweg vom Supermarkt kurz war.“

Gustavo Gusto Salame Picante, 3,99 Euro, 475 Gramm, 1093 Kalorien, 41 Gramm Fett, 128 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe, 52 Gramm Eiweiß, 6,2 Gramm Salz.

Moeris: „Sie ist groß und tatsächlich pikant. Bei mehreren Zutaten schmeckt man einzelne Komponenten wie Pepperoni und Käse gut heraus. Damit schmeckt sie mir von allen probierten Pizzen am wenigsten nach einem Tiefkühlprodukt. Nach vorgeschriebener Backzeit ist die Pizza in der Mitte jedoch nicht knusprig, sondern saftig, was nicht jedem zusagt.“

Linz: „Eine sehr saftige Pizza mit durchschnittlichem Geschmack. Die Salami-Scheiben schmecken recht intensiv bis rauchig.“

Willems: „Die Pizza kam gebrochen aus der Verpackung. Der Teig ist in der Mitte etwas weich, am Rand schmeckt sie allerdings fast perfekt. Die Pizza hat viel Käse als Belag.“

Wagner Bella Napoli Salame, 3,49 Euro, 430 Gramm, 982 Kalorien, 32,6 Gramm Fett, 120,5 Gramm Kohlenhydrate, 4,3 Gramm Ballaststoffe, 49 Gramm Eiweiß, 6,5 Gramm Salz.

Moeris: „Für eine Tiefkühl-Salamipizza okay. Aber Bella Napoli schmecke ich da nicht.“

Linz: „Eine saftige Pizza, bei der der Käse auch tatsächlich geschmacklich erkennbar ist. Der Teig ist deshalb in der Mitte etwas labbrig. Der Käse überzeugt auch quantitativ.“

Willems: „Sie ist etwas dicker und saftiger als manch andere Pizza, der Käse kommt gut heraus im Geschmack.“

Original Wagner Steinofen-Pizza Champignon, 2,49 Euro, 350 Gramm, 736 Kalorien, 30,1 Gramm Fett, 84,3 Gramm Kohlenhydrate, 6,1 Gramm Ballaststoffe, 28,8 Gramm Eiweiß, 2,8 Gramm Salz.

Moeris: „Das Produkt wirkt nach dem Backen labbrig, die Champignons weiß, blass und wässrig. Sie sehen nicht so aus wie auf der Verpackung. Der Käse hat keinen Geschmack.“

Linz: „Die Pizza kommt aufgrund eines offenbar hohen Wasseranteils sehr labbrig daher. Die Pilze, die eigentlich den Hauptgeschmack ausmachen sollen, sind nicht angebraten und kaum schmeckbar.“

Willems: „Die Pilze wirken farblos, der Teig ist ganz gut, der Belag hat allerdings etwas zu wenig Geschmack.“

Dr. Oetker Ristorante Speciale, 2,69 Euro, 330 Gramm, 837 Kalorien, 42 Gramm Fett, 77 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Ballaststoffe, 34 Gramm Eiweiß, 4,7 Gramm Salz.

Moeris: „Obwohl der Teig nicht besonders fluffig, sondern eher keksartig wirkt, schmeckt die Pizza würzig. Sogar Kräuter sind zu erkennen. Der Käse wurde sparsam dosiert. Aber immerhin sehen die Champignons auf der Pizza nach dem Backen fast so hübsch wie auf der Verpackung aus.“

Linz: „Die Gewürzmischung, die für die Geschmacksrichtung dieses Pizza-Klassikers prägend ist, ist durchaus erkennbar, die übrigen Zutaten eher weniger intensiv zu schmecken. Die Pizza wirkt etwas wässrig.“

Willems: „Auf dem Teig ist sehr viel Flüssigkeit zu erkennen, der Teig ist aber trotzdem kross. Die Pizza ist gut belegt, auch Gewürze sind zu erkennen.“

Gangstarella Pizza Rindersalami, 3,99 Euro, 442 Gramm, 1145 Kalorien, 41 Gramm Fett, 141 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe, 49 Gramm Eiweiß, 6,6 Gramm Salz.

Moeris: „Da der Teig sehr dick ist, sättigt diese Pizza enorm. Dabei schmeckt der Teig luftig und locker. Im Vergleich zu anderen TK-Produkten ist diese Pizza beinahe schon üppig belegt. Salami und Käse schmecken ganz gut – aber auch nicht außergewöhnlich.“

Linz: „Eine einfache Pizza, die dennoch würzig daherkommt. Sie hat ausreichend Käse.“