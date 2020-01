Justiz : Tiere weg: Halter zieht vor Gericht

Trier/Wittlich Am Verwaltungsgericht in Trier geht es um die Revision eines Verbotes zur Tierhaltung. Ein Mann hatte vor mehreren Jahren Lamas und Esel nicht artgerecht gehalten. Nun klagt er.

Ob ein Mann aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich wieder die Erlaubnis erhält, Tiere zu halten oder ob sie ihm weiterhin verweigert wird, war Gegenstand einer Verhandlung am Trierer Verwaltungsgericht.

Der Mann hielt in der Vergangenheit ein Lama, zwei Esel und ein Shetlandpony. In den Jahren 2012 und 2013 hatte der Veterinärdienst der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich die Tierhaltung beanstandet. Die Tiere wurden dem Mann mit tierschutzrechtlichen Verfügungen weggenommen und ihm zugleich das Halten und Betreuen von Tieren untersagt.

Im Dezember 2018 hatte der Mann bei der Kreisverwaltung beantragt, das Tierhalte- und Betreuungsverbot wieder aufzuheben. Das lehnte die Verwaltung ab. Schlussendlich hatte er Klage gegen die Kreisverwaltung am Verwaltungsgericht erhoben.

Der zuständige Richter weist darauf hin, dass es nun darum ginge, zu ermitteln, ob dem Mann die Tierhaltung wieder erlaubt werden kann. Daher müsse eine Prognose erstellt werden, ob er in der Zukunft fähig sei, die Tiere ordnungsgemäß zu halten. Demnach habe eine Läuterung stattfinden müssen. Grundlage für diese Bewertung sei der Sachverhalt seit 2013, als verschiedene Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden seien.

Der Richter entgegnet, dass es hier um die Tierhaltung gehe und nicht um Grundstücksstreitigkeiten. Unter anderem sei der Stall für das Lama in einem schlechten Zustand gewesen, die Bottiche nicht ausreichend mit Wasser gefüllt. Der Kläger erklärt das damit, dass Unbekannte offenbar in die Wasserbottiche uriniert hätten. Er sagt: „Ich habe Zeugen, dass die Tiere in Ordnung sind.“