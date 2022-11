Tierquälerei in Wolf und Zell : Wer tötet Schwäne an der Mosel? - Bürgermeister setzt Belohnung aus

An der Mosel kommt es immer wieder zu Fällen von Wilderei bei Schwänen. Wer steckt dahinter? Symbolbild: dpa Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Bruttig-Fankel, Zell, Wolf: An all diesen Orten lagen kürzlich tote Schwäne. Tierschützerin Susanne Merten befürchtet, dass weitere Tiere umkommen werden. Sind es Wilderer, die es auf das Brustfleisch der Vögel abgesehen haben? Und warum ist es so schwierig, sie zu schnappen?