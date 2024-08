Neue Doku-Reihe Fernsehkoch Tim Mälzer dreht Serie an der Mosel – es geht um ein besonderes Projekt

Schau mal einer an, wer sich in den vergangenen Monaten immer wieder in die Region verirrt hat: Mehrmals tauchten in den sozialen Medien Fotos des bekannten Fernsehkochs Tim Mälzer auf. Mal besuchte er das Weingut Emil Franz in Traben-Trarbach, wo er sich vom Winzersekt begeistern ließ, mal schneite er beim Zeltinger Hof rein, wo ihm wohl die hausgemachten Würste von Koch-Kollege Markus Reis mundeten.