Konzert : Britischer Organist spielt in Himmerod

Timothy Noon. Foto: TV/Timothy Noon

Großlittgen (red) Timothy Noon ist am Sonntag, 28. Juli, ab 15 Uhr im Rahmen des Himmeroder Orgelsommers zu Gast in der Abteikirche. Der Organist wirkte bereits an der St. Patrick’s Cathedral Dublin, den Kathedralen von Canterbury und St.

