Nach Brand Die Tinkelkapelle ist wieder für Besucher geöffnet: So schwierig war die Renovierung

Das Original Marienbild befindet sich seit 1936 in der St. Ignatius Kirche in Essen und hat schon eine lange Odyssee hinter sich. Einst in Italien von Jesuitenpater Dominicus entdeckt, nahm es Pater Schwarz aus der Oberpfalz 1752 mit in die Mission nach Südamerika. Dort befand sich damals auch der Bernkasteler Jesuitenpater Meisterburg als Missionar. Die Mission wurde aufgelöst, die Pater in Lissabon in einer Festung jahrelang in einem unterirdischen Kerker gefangen gehalten.