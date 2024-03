So geht’s! Gesund ins neue Jahr starten: Leichte Ernährungstipps

Jennifer Simon ist Diplom Oecotrophologin und seit 2016 in eigener Praxis in Bitburg selbstständig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Ernährungstherapie, und auch sie ist von den Krankenkassen anerkannt. Sie bringt es so auf den Punkt: „Vergesst vermeintlich ,gesunde‘ oder ,ungesunde‘ Lebensmittel! Der Mensch ist ein Allesfresser, ob wir davon gesund bleiben oder krank werden hängt von der Häufigkeit und Menge der verzehrten Lebensmittel ab.“ Weiter sagt sie: „Der Schlüssel sind gute, kleine Gewohnheiten, die wir im Alltag umsetzen, beispielsweise in jeder Mahlzeit einen großen Gemüseanteil, nur energiefreie Getränke trinken, bestimmte Wege nur zu Fuß erledigen.“ Beim Durchhalten setzt sie darauf, sich darauf zu fokussieren, wie man sein will und in einem zweiten Schritt so zu denken, wie die Person, die man sein möchte.