Lokalsport : Titel verteidigt: Piesporter Tänzer erneut deutsche Vize-Meister

Piesport (red) Die Schautanzgruppe Crazy Freaks aus Piesport hat wieder mit Erfolg an der Deutschen Meisterschaft der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) im Eurogress in Aachen teilgenommen.

Nach drei erfolgreichen Qualifikationsturnieren zu den Landesmeisterschaften und dem Titel des Vize-Saarland-Meisters waren sie zum fünften Mal für eine Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Bei den Landesmeisterschaften lagen die Konkurrenten nur um Zehntel Punkte auseinander und die Tänzer aus Pies­port trennten auf der Saarlandmeisterschaft erst nach der Streichwertung 0,1 Punkte vom Titel des Saarland-Meisters. Somit versprach die Deutsche Meisterschaft ein äußerst spannender Wettkampf zu werden. Am Ende konnten die Piesporter den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft ertanzen. Mit 47,3 Punkten, der mit Abstand höchsten, jemals in ihrer Turnierlaufbahn erreichten Punktzahl, verwiesen sie die TG Klingenstadt Solingen, mit 0,9 Punkten Abstand deutlich auf den dritten Platz. Somit sind die Crazy Freaks zum zweiten Mal in Folge bei der Deutschen Meisterschaft der RKK auf dem Siegertreppchen gelandet und nun auch Deutscher Vize-Meister 2019 in der Disziplin Schaudarbietung. Foto: Garde & Show / Heiko Kempe