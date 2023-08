Nach Gewalttat auf der Säubrennerkirmes „Er hatte eine Superkraft, die ansteckte“ – Was Freunde über den 28-Jährigen erzählen und warum es ein Spendenkonto gibt

Erfolgreicher Sportler, Unternehmer, Freund: Der 28-jährige Wittlicher, der am frühen Samstagmorgen nach mehreren Messerstichen auf der Säubrennerkirmes gestorben ist, sei ein besonderer Mensch gewesen. So erinnern sich Thorsten Jakobs und Marius Schäfer an Michael Ovsjannikov. Sie waren Freunde und Geschäftspartner des 28-Jährigen.