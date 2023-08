Messerattacke Nach Tod auf Säubrennerkirmes: Viele Menschen nehmen bei Beerdigung des Opfers Anteil

Auf der Beerdigung von Michael Ovsjannikov, der auf der Säubrennerkirmes am Samstag, 19. August, auf brutale Weise starb, kamen rund 1000 Menschen zusammen, um dem 28-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen, gemeinsam zu trauern und sich gegenseitig Trost zu spenden. Doch nur ein Teil der angereisten Trauergäste fand Platz in der katholischen Kirche St. Peter, welche die freie evangelische Gemeinde Wittlich für die Messe angefragt hatte. Im evangelischen Gottesdienst vor der Beisetzung auf dem Friedhof in Wengerohr sprachen neben Geistlichen unterschiedlicher Herkunft auch Freunde und Bekannte des Opfers sowie Bürgermeister Joachim Rodenkirch und Kevin Crofton als Commander der US Air Base Spangdahlem, denn die beiden vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen sind Militärangehörige.