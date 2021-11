Todesursache ungeklärt : 28-jährige Patientin in der Eifelklinik in Manderscheid gestorben

Manderscheid/Düsseldorf Tod in der Reha-Klinik: Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland und die Eifelklinik betrauern den Tod einer Patientin. Am Dienstagmorgen, 2. November, wurde die 28-Jährige leblos in ihrem Bett aufgefunden.

„Die durch das medizinische Personal der Klinik und einen Notarzt vorgenommenen Wiederbelebungsmaßnahmen blieben leider erfolglos“, erklärt die Pressestelle der Deutschen Rentenversicherung Rheinland mit Hauptsitz in Düsseldorf. Weitere Einzelheiten zum Tod der Patientin würden noch nicht vorliegen.

Die Klärung der genauen Todesursache stehe noch aus, erklärt die Pressestelle der Rentenversicherung auf Anfrage unserer Zeitung. Das Ergebnis der Pathologen werde für Freitag, 5. November, erwartet. „Fremdverschulden und Suizid“ sei jedoch auszuschließen.