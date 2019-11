Geschichte : Tolle Aussicht von der Entersburg bei Hontheim

Extra

Ein besonders idyllisches Plätzchen am Üßbach ist die Antoniusruhe. Um das Jahr 1920 verlor eine Dame, die als Kurgast in Bad Bertrich weilte, auf einem Spaziergang am Üßbach unterhalb der Entersburg ein kostbares Schmuckstück. Als man es einige Tage später wiederfand, ließ sie aus Dank in einer kleinen Grotte in der Nähe des Fundortes eine Gedenkstätte zu Ehren des Heiligen Antonius von Padua errichten und stiftete eine Statue. Der Heilige Antonius wird unter anderem für das Wiederauffinden verlorener Gegenstände angerufen.