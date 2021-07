Wettbewerb : Tolle Leistungen im Vorlesewettbewerb

Die Finalisten waren Selina Müller (6 c), Leon Alijaj (6 a), Anna-Minh Sonnenberg (6 b), Nele Demski (6 a) und Leo-Valentin Jonas (6 b). Foto: Monika Escher-Apsner

Wittlich (red) Trotz Corona­bedingungen gab es am Cusanus-­Gymnasium Wittlich den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen im Fach Englisch. Die Finalisten waren Selina Müller (6c), Leon Alijaj (6a), Anna-Minh Sonnenberg (6b), Nele Demski (6a) und Leo-Valentin Jonas (6b).

Bereits in der ersten Runde überzeugten sie durch hervorragende Leseleistungen und wurden als Klassensieger ins Finale in der multimedial ausgestatteten Schulbibliothek geschickt. Der Gesamtsieg ging an Nele Demski, dicht gefolgt von Anna-Minh Sonnenberg und Leo Alijaj. Zur Jury gehörte neben den Lehrerinnen Diana Kling und Dr. Monika Escher-Apsner auch Marie Legrand aus dem Leistungskurs Englisch der Jahrgangsstufe 12. Die Schule dankt ihr für ihr Engagement. Foto: Monika Escher-Apsner