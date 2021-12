Die neue, neuneinhalb Tonnen schwere Betontreppe am Schloßberg in Wittlich wurde am Dienstagmorgen mit Hilfe eines Krans eingesetzt. Die vergleichsweise dünne Treppe wurde im Ganzen geliefert, um die Wurzeln der benachbarten Kastanie zu schonen. Die Bauarbeiten rund um die Treppe sollen Ende Januar abgeschlossen sein.