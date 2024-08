Mitten im Industriegebiet Warum ein Kampfjet der Luftwaffe in einem Wittlicher Industriegebiet steht

Nanu? Seit wann gibt es in Wittlich einen Luftwaffenstützpunkt? Wer die Beilinger Straße im Industriegebiet in Wittlich-Wengerohr entlang fährt, sieht auf der Höhe der Umzugsfirma Lames einen Tornado der Luftwaffe. Das Mehrzweckkampflugzeug ist derzeit immer noch im Einsatz, soll aber bald von seinem Nachfolger, der Lockheed F 35, abgelöst werden. Aber was macht das schon etwas betagte Flugzeug in Wittlich-Wengerohr? Hat er sich vom in der Nähe gelegenen Luftwaffenstützpunkt Büchel verirrt?