Hochwasser fordert Opfer Totes Pony an Enkircher Schleuse gefunden

Ein trauriger Fund wurde vor wenigen Tagen an der Staustufe in Enkirch gemacht: Ein Pony war dort leblos angetrieben worden. Ein Anzeichen für Misshandlung und Tierquälerei gibt es nach Auskunft der Polizeiinspektion Zell allerdings nicht. Sie nimmt an, dass das Trier vor dem Hochwasser nicht rechtzeitig in Schutz gebracht worden oder ausgebüxt war und dann in den Fluten ertrank. Darauf deute auch das Halfter hin, das das Pony noch getragen habe, als es gefunden worden sei.