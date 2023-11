Neue Diskussion Außengastronomie in Bernkastel-Kues: Bald wieder weniger Sitzplätze im Freien?

Als 2020 die Corona-Pandemie den ganzen Planeten heimsuchte, war der Aufenthalt innerhalb von Räumen häufig stark reglementiert, zeitweise sogar ausgesetzt. Das wirkte sich stark auf die Gastronomie aus, die kaum Umsatz machen konnte. In vielen Kommunen im Land, so auch in Bernkastel-Kues, wurden deshalb die Bereiche erweitert, in denen Außengastronomie erlaubt ist. Restaurants mussten erhöhte Mindestabstände der Tische einhalten, sodass bei normaler Belegung viele Tische weggefallen wären. Diesen Umsatzausfall wollten die Kommunen durch größere Flächen für die Außengastronomie ausgleichen.