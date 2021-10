Tourismus : Einzigartig in Europa: Erotikmuseum kommt nach Bernkastel-Kues

In Bernkastel-Kues soll ein Erotikmuseum entstehen, eines der ersten in Deutschland. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bernkastel-Kues Der Bauausschuss befürwortet den Umbau eines Anwesens in der Römerstraße. Gezeigt werden sollen hochwertige Ausstellungsstücke.

Die Moselstadt wird bald um eine weitere Attraktion reicher sein, die in Deutschland einzigartig ist. Nach der jüngsten Sitzung des Bernkastel-Kueser Bauausschusses steht fest: Bernkastel erhält ein Erotik-Museum. Das Gremium genehmigte einen entsprechenden Antrag für den Umbau zweiter Gebäude in der Römerstraße. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Schuhladen und ein Malergeschäft. Beide Ladenlokale sollen miteinander verbunden werden, um eine Ausstellungsfläche einzurichten.

Dort werden aber nicht zeitgenössische Fotografien und Ausstellungsstücke zu sehen sein, wie in der Ausschusssitzung bekannt wurde. Vielmehr geht es um die Präsentation von „hochwertigen Ausstellungsstücken aus der Zeit der Jahrhundertwende“. Denn die Erotikfotografie ist so alt wie die Fotografie selbst und schon zur Jahrhundertwende wurden erste erotische Fotografien angefertigt. Freilich kamen diese in der damaligen doch eher prüden Gesellschaft kaum in den freien und öffentlichen Verkauf, sondern wurden eher im Verborgenen gehandelt.

In der Begründung für die Baugenehmigung wurde betont, dass es sich um Ausstellungsstücke handelt, die weder „anrüchig noch zweifelhaft“ sind.

Aktuell wird das Museum eingerichtet, so dass mit der Eröffnung noch in diesem Jahr zu rechnen ist. Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich bei den ausgestellten Bildern um hochwertige historische erotische Kunst-Fotografien. Solche Bilder, auf denen Männer wie Frauen zu sehen sind, werden inzwischen in Sammlerkreisen und Auktionen hoch gehandelt. Als eines der ersten Aktfotos gilt zum Beispiel eine Aufnahme des französischen Fotografen Felix-Jacques Moulin, der in den 1850er Jahren eine junge Frau nackt und liegend fotografiert hat. Er hat sie von hinten fotografiert und sie zeigt dem Betrachter ihr entblößtes Gesäß während sie über ihre Schulter schaut. Für damalige Zeiten war das schon skandalös.