Tourismus : Hängebrücke ist noch in der Prüfung

Bernkastel-Kues Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden, bei Bernkastel-Kues eine Hängebrücke zu installieren? Momentan ist das Projekt noch in der Prüfung. Und das kann dauern.

Bernkastel-Kues In Bernkastel-Kues fehlt es nicht an Ideen, die touristische Attraktivität der Moselstadt zu steigern, wie Projekte wie die beliebte 24-Stundenwanderung oder das Moselauenfest beweisen. Und so kam im vergangenen Jahr die Idee auf, eine Hängebrücke zu installieren. Der Bau der Geierlay-Brücke zwischen Mörsdorf (Rhein-Hunsrück-Kreis) und Sosberg (Landkreis Cochem-Zell) vor wenigen Jahren hat gezeigt, dass Hängebrücken Touristen wie ein Magnet anziehen. Seitdem pilgern viele Besucher in die beschaulichen Hunsrück-Gemeinden, um über die Brücke zu gehen und natürlich auch Selfies zu schießen.