Tourismus : Neue Ära für den Tourismus: Klettersteig in Manderscheid ist eröffnet

Revierförster Georg Fox, Dennis Junk (MdL/CDU), Staatssekretär Andy Becht, Bürgermeister VG Wittlich-Land Manuel Follmann, Stadtbürgermeister Günter Krämer Foto: TV/Christian Moeris

Manderscheid (cmo) In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist ein großes und zugleich kontrovers diskutiertes Tourismusprojekt nun umgesetzt worden: Der Klettersteig in Manderscheid ist am Freitag, 15. Juli, offiziell eröffnet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken