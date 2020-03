Tourismus-Bilanz : Mosel und Hunsrück verlieren Urlaubsgäste

Info

Die rheinland-pfälzische Tourismusbranche erzielte 2019 bei den Gäste- und Übernachtungszahlen neue Bestmarken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems übernachteten 9,98 Millionen Gäste im Land. Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2018, das den bisherigen Höchststand markierte, fiel mit 0,3 Prozent aus. Die Übernachtungszahlen stiegen um 0,9 Prozent auf 25,87 Millionen und überschritten damit zum fünften Mal in Folge die 25-Millionen-Marke. In sieben der neun Tourismusregionen lagen die Übernachtungszahlen über dem Niveau des Vorjahres. Den Spitzenplatz belegte die Region Rheinhessen mit einem Plus von 5,5 Prozent. Dahinter folgten die Tourismusgebiete Ahr und Naheland mit plus 3,9 bzw. 3,1 Prozent. Rheinland-Pfalz ist vor allem bei Gästen aus dem Inland beliebt. Die Zahl der Besucher aus Deutschland erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 7,89 Millionen. Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 1,2 Prozent auf 20,03 Millionen. Aus dem Ausland kamen mit 2,09 Millionen weniger Gäste als im Vorjahr (minus 0,3 Prozent). Die Zahl der von ihnen gebuchten Übernachtungen veränderte sich mit 0,1 Prozent kaum und betrug wie im Vorjahr rund 5,83 Millionen.