Kommunalpolitik : Tourismus-Themen im Gemeinderat

Kröv Die Vorstellung des Gästeleitsystems der Interessengemeinschaft „Esszimmer und Bettgeflüster“ ist ein Thema der nächsten Ratssitzung in Kröv am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, in der Ratsherrenstube.



Weitere Themen im öffentlichen Teil der Sitzung sind die Sanierung der Toilettenanlage unterhalb der Weinbrunnenhalle am Parkplatz, die Reparatur der Mauern der Rampenauffahrten in Kövenig, eine Grundsatzentscheidung zur Dorfmoderation, eine Satzungsänderung zu den Rasenwahlgrabstätten auf dem Friedhof sowie Bauangelegenheiten.