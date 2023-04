Von Liebeskummer und glücklosen Forschern Als Traben-Trarbach nach Gold und einem großen Weinnamen suchte

Wussten Sie, dass in einem Traben-Trarbacher Laboratorium einst an der Formel für Gold getüftelt wurde? Oder dass es in der Stadt so viele Trockenmauern gibt wie sonst womöglich nirgendwo im Land? Matthias Heuser weiß es. Er weiß so viel über die Geschichte, dass er sie teilt – mit all jenen, die ihm zuhören und zuschauen möchten. Nun erzählt er auch jene, die sonst nicht vielen zu Ohren kommen.