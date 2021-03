Kommunalpolitik : Homepage wird vorgestellt

Traben-Trarbach Um die Vorstellung einer Homepage und die Präsentation einer Gebietsvinothek geht es am Mittwoch, 10. März, in einer Sitzung des Tourismuszweckverbandes Moselregion Traben-Trarbach Kröv. Auf der Tagesordnung steht zudem der Haushalt 2021. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Bürgersaal des alten Rathauses in Traben, Bahnstraße 22, Traben-Trarbach.