Tourismus : Gästebeitrag überzeugt nicht alle Hoteliers

Seit dem 1. Januar 2019 zahlen Übernachtungsgäste in der VG-Wittlich-Land einen Gästebeitrag in Höhe von 1,50 Euro. Foto: dpa/Swen Pförtner

Manderscheid/Osann-Monzel Erhöht sie den Preiskampf? Ist ihr Verwaltungsaufwand zu hoch und Nutzen zu gering? Manche Betriebsinhaber und Übernachtungsgäste kritisieren die neue Tourismusabgabe in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land.

Urlaub in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zu machen, ist seit dem 1. Janunar dieses Jahres für einen Teil der Gäste teurer geworden. Denn zu ihren Übernachtungsgebühren in den Hotelbetrieben, Pensionen und Ferienwohnungen zahlen sie pro Übernachtung nun noch 1,50 Euro Gästebeitrag an die Verbandsgemeinde Wittlich-Land (der TV berichtete). Mit den Einnahmen soll die touristische Infrastruktur mit Rad- und Wanderwegen in Schuss gehalten werden. Doch einige Hoteliers und Anbieter von Gästezimmern sehen die neu eingeführte Abgabe kritisch, wie auf der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses der Verbandsgemeinde in Osann-Monzel zur Sprache kam. „Der Gästebeitrag erhöht den Preisdruck im gesamten Segment“, sagte Ingrid Fröschner zugleich als Ausschussmitglied und Anbieterin von Gästezimmern auf der Burg Bruch. Ist die Sorge berechtigt, wenn Übernachtungsgäste beispielsweise gleich nebenan in der Stadt Wittlich keinen Gästebeitrag zahlen müssen?