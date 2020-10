Tourismus : Touristen entdecken die Mosel neu

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Trotz –oder auch wegen der Corona-Krise – ziehen die Touristiker an der Mosel für diesen Sommer eine positive Bilanz.

Die Befürchtungen des Frühlings, als man die Saison 2020 schon Corona-bedingt als Verlust betrachten müsse, hätten sich daher nicht so bestätigt. „Bei all den Corona-problemen war das eine Chance für uns. Gerade wenn man doch manchmal mit einem etwas angestaubten Image zu kämpfen hat. Immerhin haben wir hier schon ein fast alpines Wandergebiet in einer Autoentfernung von drei Stunden zu vielen deutschen Großstädten,“ berichtet Pfitzmann. Nach den Sommerferien habe dann die „klassische“ Saison an der Mosel begonnen. Das sei alles sehr diszipliniert verlaufen, die überwiegende Mehrheit der Besucher habe sich an die AHA-Regeln gehalten. Alternative Veranstaltungsformen wie das Weinpicknick in Kröv seien gut angekommen. Das könne man so weiterführen. „Wir stellen uns im Moment auf eine ähnliche Saison im nächsten Jahr ein, dannn werden wir den Fokus noch stärker auf Radtourismus legen. Es war eben eine komplett andere Saison in diesem Jahr“, berichtet sie. Zudem habe der Camping-Tourismus stark zugenommen. Auch sei die Nachfrage nach online buchbaren Unterkünften gestiegen, da dann die Stornierung einfacher sei. Wie sich nun der Winter entwickle, bleibe abzuwarten. Man habe aber bereits mehrere Alternativ-Programme entwickelt. Insgesamt sei man mit einem „blauen Auge“ davon gekommen.